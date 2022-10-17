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Запад склонил Сербию к европейскому выбору по антироссийским санкциям

Евгений Белоусов
В мире
Запад склонил Сербию к европейскому выбору по антироссийским санкциям
Фото: Pixabay

Страны Запада потребовали от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза, усилив давление через перспективу евроинтеграции. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

Требование прозвучало сразу после обнародования отчета Еврокомиссии за 2022 год о переговорах с Сербией, где отмечается «значительное падение» уровня согласованности сербской внешней политики с политикой ЕС.

Примечательно, что Сербия — единственный не поддержавший антироссийские санкции кандидат в ЕС. Однако подобное давление со стороны Европы все же возымело действие, и теперь Сербию удалось склонить к европейскому выбору.

Так, совсем недавно Сербия поддержала резолюцию ООН, осуждающую РФ за проведение референдумов о вхождении в состав страны новых регионов. Кроме того, заметно сменилась и риторика сербских политиков. Вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что новое правительство страны примет решение по санкциям против России, передает «Коммерсант».

Из-за зависимости от США странам Евросоюза (ЕС) грозит в будущем опуститься до уровня жизни Йемена и погрязнуть в грабежах и гражданских войнах. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Генассамблея ООН в среду вечером во время заседания приняла антироссийскую резолюцию. Согласно документу, 143 члена ООН не признают референдумы на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия Сербия
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