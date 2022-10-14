«Будут грабить друг друга»: политологи предсказали для Европы уровень жизни как в Йемене из-за США

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Из-за зависимости от США странам Евросоюза (ЕС) грозит в будущем опуститься до уровня жизни Йемена и погрязнуть в грабежах и гражданских войнах. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

— Уровень жизни будет как в Йемене. Социальная напряженность, гражданские войны нового типа — не фронт на фронт, а просто все друг друга будут потихоньку грабить. Как Black Lives Matter целый год в Америке «кошмарили» самые крупные города — так будет и в Европе каждый день, — заявил он.

Своим процветанием Европа расплачивается колоссальной зависимостью от Соединенных штатов, что ей аукнется в будущем, заверил директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

Рогулев заметил, что каждый раз, когда Европа указаниям Америки, ситуация в европейских государствах стремительно ухудшается. При этом даже появление Евросоюза не прибавило странам Европы сплоченности, уверен собеседник «ВМ».

— В свете санкций Америка легко прижимает все европейские компании, так как они завязаны на американский рынок и доллар. Это не такой простой вопрос. Плюс появилась бюрократическая надстройка в виде Евросоюза. Их же никто не избирал, — подчеркнул он.

Историк напомнил, что ЕС, несмотря на изначальные планы, до сих пор не создал единые европейские вооруженные силы, не проводит единую внешнюю политику.

Подробнее о зависимости Европы от США и возможных последствиях — в материале «Вечерней Москвы».

Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что озросшая сумма государственного долга Соединенных Штатов Америки говорит о том, что американские власти не планируют его возвращать, а попытаются решить свои проблемы за счет ЕС.

5 октября госдолг США достиг рекордной величины, превысив отметку в 31 триллион долларов. Почему в связи с этим экономика Штатов не рушится и кому они задолжали — в материале «ВМ».