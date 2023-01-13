Почему Герасимова назначили командующим СВО

Фото: Минобороны РФ

На Западе считают, что назначение Валерия Герасимова командующим СВО является знаком скорых «серьезных наступлений» со стороны российской армии. «Вечерняя Москва» попыталась понять, что означает изменение в вертикали управления ВС РФ.

Случившуюся рокировку в Минобороне объяснили «расширением масштаба стоящих задач». Опрошенные «ВМ» эксперты уверяют, что назначение Герасимова обусловлено его большей компетентностью в военном деле.

По словам военного эксперта Владимира Литовкина, в отличие от своего предшественника Сергея Суровикина, новый командующий СВО способен более эффективно организовывать взаимодействие различных родов войск для выполнения единой задачи.

— В прошлом Суровикин был главнокомандующим военно-воздушными силами. А это только один вид войск, — отметил Литовкин. — Опыта управления всеми войсками, которые участвуют в спецоперации, у него нет.

В свою очередь политолог и общественный деятель Сергей Марков убежден, что смена связана с успехами, которые демонстрируют участники ЧВК «Вагнер» в зонах спецоперации. Он подчеркнул, что общественность ставит в пример вагнеровцев, которые способны принимать оперативные решения без лишней волокиты.

— Одна из главных причин успеха ЧВК «Вагнер» в том, что у нее мало бюрократии. Быстро передается информация: с фронта — командованию и в обратном направлении. И быстро принимаются решения внутри командования, — обратил внимание собеседник «ВМ».

И назначение Валерия Герасимова, по словам политолога, — это лишь одна из множества мер, которые позволят ускорить процесс принятия решений внутри командования ВС РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 11 января, произвел новые назначения руководства спецоперации: командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Его заместителями были назначены генерал армии Сергей Суровикин, а также главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Что известно о Валерии Герасимове и что о нем говорят на Западе — в материале «ВМ».