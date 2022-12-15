Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главком ВСУ Залужный пожаловался на дальность полета HIMARS

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Главком ВСУ Залужный пожаловался на дальность полета HIMARS
Фото: President.gov.ua / CC BY 4.0

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не помогут украинской армии достать до российских сил. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist.

— Они (российские силы — прим. «ВМ») отошли на расстояние, до которого HIMARS не могут достать, — отметил он.

По словам Залужного, у украинских войск нет другого оружия, которое бы имело большую дальность полета.

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил в беседе с «Вечерней Москвой», в чем преимущество модернизированных российских РСЗО. По его словам, подобное вооружение позволит быстрее одержать победу в ходе военной спецоперации на Украине.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на территории Донецкой народной республики (ДНР) два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8, принадлежащих ВСУ. Помимо этого, в Луганской народной республике (ЛНР), Харьковской области и Донецке было уничтожено шесть беспилотников. А в Херсонской области российские войска перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» и два снаряда РСЗО HIMARS.

Украина Оружие Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте