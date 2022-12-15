Главком ВСУ Залужный пожаловался на дальность полета HIMARS

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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не помогут украинской армии достать до российских сил. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist.

— Они (российские силы — прим. «ВМ») отошли на расстояние, до которого HIMARS не могут достать, — отметил он.

По словам Залужного, у украинских войск нет другого оружия, которое бы имело большую дальность полета.

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил в беседе с «Вечерней Москвой», в чем преимущество модернизированных российских РСЗО. По его словам, подобное вооружение позволит быстрее одержать победу в ходе военной спецоперации на Украине.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на территории Донецкой народной республики (ДНР) два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8, принадлежащих ВСУ. Помимо этого, в Луганской народной республике (ЛНР), Харьковской области и Донецке было уничтожено шесть беспилотников. А в Херсонской области российские войска перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» и два снаряда РСЗО HIMARS.