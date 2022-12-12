Минобороны: Средства ПВО России сбили два украинских МиГ-29 и два Ми-8 в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на территории Донецкой народной республики (ДНР) два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8, принадлежащих Воздушным силам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в понедельник, 12 декабря.

— Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинское и Павловка Донецкой народной республики. Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка Донецкой народной республики, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в Луганской народной республике (ЛНР), Харьковской области и Донецке было уничтожено шесть беспилотников. А в Херсонской области российские войска перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» и два снаряда РСЗО HIMARS, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские системы противовоздушной обороны не могут сбивать баллистические ракеты. По его словам, баллистика в настоящее время недоступна для тех средств ПВО, которые есть на вооружении ВСУ.