На Украине признали, что их системы ПВО не могут сбивать баллистические ракеты

Фото: Минобороны РФ

Украинские системы противовоздушной обороны не могут сбивать баллистические ракеты. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, баллистика в настоящее время недоступна для тех средств ПВО, которые есть на вооружении ВСУ.

— Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они расположены, — цитирует военного РИА Новости.

12 декабря Минобороны Российской Федерации опубликовало кадры работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», наносящих удары по объектам ВСУ в зоне спецоперации. На видео расчет снимает маскировочную сеть с «Искандера», после чего установка прибывает на огневую позицию и выравнивается строго в горизонтальной плоскости. После приказа с командного пункта расчет запускает ракеты.

В среду, 23 ноября, Вооруженные силы России наносили массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В тот же день тревога была объявлена на территории всего государства. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения.