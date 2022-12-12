Минобороны показало кадры ударов ОТРК «Искандер» по объектам ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», наносящих удары по объектам ВСУ в зоне спецоперации.

На видео расчет снимает маскировочную сеть с «Искандера», после чего установка прибывает на огневую позицию и выравнивается строго в горизонтальной плоскости. После приказа с командного пункта расчет запускает ракеты.

— От получения задачи до пуска — несколько минут. Крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности, — пояснили в военном ведомстве.

До этого появилось видео того, как российские военнослужащие на Угледарском направлении штурмуют позиции ВСУ, в том числе сбрасывая гранаты в окопы с помощью беспилотников. На кадрах можно наблюдать сброс гранаты РГД-5 на позиции окопавшихся солдат вооруженных формирований Украины. Оператор БПЛА разведчиков сбрасывает боеприпас точно в окоп.

В Минобороны пояснили, что в условиях современной войны, в том числе в зоне проведения спецоперации, беспилотные аппараты позволяют выполнять несколько задач: разведка, определение целей, корректировка огня, доставка полезных грузов и поражение целей.