Танки, ракеты и ПВО: какое оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО будет поставлять Украине оружие «столько, сколько потребуется». При этом США и Европа активно обсуждают поставки новых видов вооружения, в том числе и тяжелого. Какое оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».

Ракеты ATACMS

По данным New York Times (NYT), в Белом доме говорят о новых поставках ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые смогут применять ракеты повышенной дальности.

Дело в том, что «хаймерсы» уже есть на Украине. Но сейчас к ним поставляются ракеты GMLRS, которые могут поражать цели на дальности до 80 километров. Киев такая дальность не устраивает — главком ВСУ Валерий Залужный признался в этом еще в декабре.

Украинские политики уже несколько месяцев буквально выпрашивают другие ракеты к «хаймерсам» — ATACMS. Их дальность превышает 300 километров. Еще осенью США заявили, что не будут передавать их Украине, чтобы «не допустить развития событий, которые могут привести к третьей мировой войне». Но, вполне возможно, что позиция Штатов изменилась.

БМП Bradley

Боевая машина пехоты (БМП) Bradley — более простой вид вооружения. Американские военные активно использовали такие БМП во время военных кампаний на Ближнем Востоке — в Ираке и Афганистане. Как пишет NYT, в будущем они также могут оказаться на Украине.

По данным из открытых источников, Bradley используются для разведки и перевозки пехоты. Они оснащены 25-миллимитровой пушкой, а также противотанковыми ракетами.

— Украина может использовать Bradley для переброски войск по основным дорогам, таким как М14, соединяющим Херсон, Мелитополь и Мариуполь, — говорит старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

БМП Bradley в Ираке, 2011 год / Фото: public domain

ЗРК NASAMS

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS — система ПВО, разработанная норвежской и американской компаниями. По данным из открытых источников, в комплексе используется управляемая авиационная ракета класса «воздух — воздух» AIM-120. Ее дальность при пуске с земли — 30 километров.

Две установки ЗРК оказались у ВСУ еще в ноябре прошлого года. А в декабре Пентагон подписал контракт на покупку еще шести батарей NASMAS специально для Украины. Однако рассчитывать на укрепление ПВО украинской армии не стоит — производство и доставка NASAMS занимают почти два года.

Но есть проблема другого характера. Как отметил в беседе с «ВМ» военный эксперт Виктор Литовкин, западные системы ПВО поставляются на Украину в минимальном количестве. К тому же они несопоставимы с С-300 и «Буком».

— По сути, Украина в безвыходном положении. Запад не сможет поставить туда средства ПВО в необходимом количестве. Так что о полноценной противовоздушной обороне не может идти и речи, — уверен эксперт.

Танки и самолеты

В последнее время ведутся активные разговоры о поставке на Украину танков. Однако ни в НАТО, ни в отдельных странах нет единогласной позиции по этому вопросу.

Так, Польша уже предложила Незалежной немецкие танки Leopard, а Великобритания в ближайшие недели поставит 14 танков Challenger 2. Однако ФРГ и США пока не готовы пойти на такой шаг — министры обороны обеих стран даже поспорили, убеждая друг друга первыми поставить танки Киеву. Штаты по-прежнему отказываются поставлять свои танки Abrams.

Что касается «челленджеров», то это тяжелые и довольно медленные танки.

— Это обычные танки. Ничего особенного в них нет. Challenger 2 хуже наших танков. Более того, они хуже танков «Оплот», которые были у Украины. А также хуже польских танков Т-72, — рассказал Литовкин.

Кроме того, Киев надеется получить от НАТО американские истребители F-16. Пока готовность рассмотреть этот вопрос выразили только Нидерланды.

Танк M1 Abrams / Фото: public domain

Что говорят в России

В России спокойно относятся к сообщениям о поставках натовского вооружения на Украину. Наиболее емко на этот счет высказался посол в США Анатолий Антонов:

— Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас, — сказал он.

В Кремле уверены, что на ход СВО поставки западных вооружений глобально не повлияют.

— Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить — добавят проблем для Украины, для украинского народа, — сказал 20 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.