Фото: Администрация президента РФ

Поставки западных вооружений украинской армии существенно ничего не изменят. Об этом в пятницу, 20 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Последствия будут со знаком минус, однозначно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить — добавят проблем для Украины, для украинского народа, — отметил он.

По словам Пескова, все поставляемое оружие нуждается в обслуживании, ремонте и так далее, поэтому на Украине лишь прибавятся проблемы. А для России ничего не изменится в вопросе достижения поставленных целей, передает РИА Новости.

Сегодня состоится встреча контактной группы по поддержке Киева на американской авиабазе в Германии. Она будет посвящена продолжающемуся кризису на Украине и вопросам безопасности, с которыми сталкиваются страны НАТО и их партнеры.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что западные политики, говоря о помощи поставок оружия для достижения мира на Украине, на самом деле подразумевают совершенно другую цель. По его мнению, победа Киева в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.