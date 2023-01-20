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Глава Пентагона заявил о наступлении «переломного момента» в конфликте на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава Пентагона заявил о наступлении «переломного момента» в конфликте на Украине
Фото: flickr/secdef

В конфликте на Украине наступает «переломный момент», за происходящими событиями следит весь мир. Об этом в пятницу, 20 января, заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи по поддержке Киева на авиабазе США «Рамштайн» в Германии.

— Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас, — сказал он.

Глава американского оборонного ведомства добавил, что в сложившихся обстоятельствах США и их союзники не собираются останавливать предоставление помощи Украине, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продолжение поставок вооружений Украине, заявил, что подобные решения существенно ничего не изменят. По его словам, все поставляемое оружие нуждается в обслуживании, ремонте и так далее, поэтому проблемы лишь прибавляются.

Политолог Сергей Маркелов объяснил «ВМ», какие законы «мешают» Киеву начать переговоры с Москвой. По его словам, Украина приняла ряд документов, запрещающих ей вступать в диалог с Россией, но некоторые вопросы страны все-таки обсуждают.

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