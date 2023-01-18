«Политический трюк»: какие законы «мешают» Украине вести переговоры с Россией

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев законодательно исключает для себя возможность переговоров с российской стороной. Какие законы «мешают» Киеву начать переговоры с Москвой, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Маркелов.

По его словам, Украина приняла ряд законов, запрещающих ей вступать в переговоры с Россией:

Принят закон о запрете президенту вести переговоры с Россией. Понятно, что это совместно сделанный политический трюк, но факт остается фактом.

У них есть несколько поправок к закону о терроризме — они считают Россию террористическим государством.

Есть закон о недружественных странах.

Кроме того, они приняли закон о расторжении всех политических, экономических, культурных и иных контактов с Россией.

При этом у Украины есть ряд законов, которые допускают ведение переговоров с Россией, уточнил Маркелов:

— Например, в них говорится, что Киев может согласиться разговаривать с Москвой на дополнительных площадках — на международных площадках ЕС и НАТО.

Однако некоторые вопросы Россия и Украина все-таки обсуждают, подчеркнул политолог:

— Переговоры идут, просто они все больше уходят из медийного поля. Для меня это показатель, что все медленно движется в нормальное русло. По количеству сигналов позиция Зеленского постепенно становится равной нам. Вчера он даже сказал, что украинцы готовы говорить. Постоянно идут переговоры об обмене военных на военных, гражданских на гражданских. Есть экономические переговоры: зерновая сделка, гуманитарные коридоры, сохранение газопроводов и т. д. Мы их не бомбим — они их не ломают.

Правда, знаковые переговоры, на которые будет смотреть весь мир, пока не идут, отметил эксперт. Ждать их в ближайшее время не стоит, в частности, потому, что Запад принял решение передать Украине все выделенные на ее нужды деньги, заключил Маркелов.