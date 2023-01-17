«Конфликт вполне возможен»: названа следующая цель США после Украины

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США активно изучают способность Китая к сопротивлению, так как считают его стратегическим соперником. Именно кризис на Тайване может стать новой целью Соединенных Штатов вместо Украины. При этом, если на следующих выборах сменится президент, у США могут появиться и другие задачи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По мнению политолога, для США крайне важно убедить Китай не сотрудничать с Россией.

— Американцы активно пытаются повлиять на Китай и заставить его хотя бы не сочувствовать России. Появилось большое количество публикаций о том, что руководство Китая имеет к России претензии, так как она не полностью поставила Китай в известность перед началом военной операции. В западных СМИ говорят об уловках Китая, чтобы дешевле покупать российскую нефть, и попытках Китая вытеснить Россию с рынка нефтепродуктов. Такой наплыв публикаций призван показать людям, что у России и Китая есть серьезные противоречия, — объяснил эксперт.

Кадровые перестановки в политических кругах Китая в США также трактуются как сигнал к ухудшению отношений Китая и России, отметил политолог. В частности, в США говорят, что новый министр иностранных дел Китая будет гораздо менее лоялен к России, так как раньше он занимал должность посла Китая в США.

Если американцам не удастся склонить Китай к сотрудничеству, они могут забыть об украинском кризисе и переключиться на другую цель, уверен Светов.

— Следующая цель у США может быть только одна: Тайвань, если произойдет обострение вокруг него и обострение отношений с Китаем. Если США не смогут заставить Китай осудить российскую специальную операцию (учитывая то, что они одновременно вводят санкции на поставки чипов в Китай и пытаются переместить производство чипов из Тайваня в США), то после этих оценок они могут повторить маневр, сделанный с Афганистаном. Когда Афганистан бросили и ушли оттуда, готовясь к Украине. США оценивают возможности Китая. Если экономические проблемы в США будут серьезными, то конфликт с Тайванем вполне возможен, — рассказал собеседник «ВМ».

Других целей у США пока быть не может, так как у них уже принята стратегическая доктрина, заметил Светов. Если на выборах победит не Байден, то новый президент может начать разрабатывать новую стратегическую доктрину, которую примут в конце 2025-го — начале 2026 года. До этого момента США будут считать, что Россия бросает им острый вызов, а Китай является стратегическим соперником, уточнил политолог.

Исторически США предпочитали не влезать в несколько крупных конфликтов одновременно, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Параллельно с Украиной США вряд ли будут готовы к эскалации на Тайване. В стратегической доктрине у них идет речь о полутора или даже двух войнах, но Украина им показала, что на двух фронтах США не справятся. Во время Второй Мировой войны США вели сражения с японцами и в Европе. Но и там, и там США не были одни. В Европе высадка в 1944 году делалась вместе с англичанами, а основной удар принимала советская армия. Для победы над Японией применили атомное оружие, да и разгром советской армией японских войск в Маньчжурии тоже сыграл свою роль. Дальше все сражения велись по одному: и корейская, и вьетнамская война, и все другие, — рассказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что для Китая вооруженный конфликт с Тайванем может оказаться серьезным испытанием. Китай имеет огромную армию и мощное оружие, однако у него нет практически никакого боевого опыта. России в этом плане проще, так как российская армия принимала участие в самых разных конфликтах, заключил Светов.