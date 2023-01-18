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Приметы и советы

Песков: Украина исключает для себя возможность переговоров

Полина Долганова
В мире
Песков: Украина исключает для себя возможность переговоров
Фото: Администрация президента РФ

Исходя из законодательства Украины, Киев исключает для себя возможность переговоров с российской стороной. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

До этого в СМИ появилась информация, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли о допустимости переговоров на условиях определенных принципов.

— Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров, — цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова РИА Новости.

Недавно экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что готовность к предметным переговорам по урегулированию ситуации на Украине появится у Киева лишь в том случае, если соответствующее решение примут Штаты. По его словам, нынешняя позиция Киева абсолютно абсурдна. С одной стороны, в стране действует законодательный запрет на ведение переговоров, а с другой стороны, сам же украинский лидер Владимир Зеленский выступает за проведение переговоров на базе ООН, выдвигая «абсолютно нереалистичные» 10 пунктов.

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