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Приметы и советы

Бывший премьер Украины заявил, что готовность Киева к переговорам зависит от США

Егор Провоторов
В мире
Бывший премьер Украины заявил, что готовность Киева к переговорам зависит от США
Фото: president.gov.ua

Готовность к предметным переговорам по урегулированию ситуации на Украине появится у Киева лишь в том случае, если соответствующее решение примут Штаты. Такое мнение выразил экс-премьер Украины Николай Азаров в среду, 18 января.

По его словам, нынешняя позиция Киева абсолютно абсурдная. С одной стороны в стране действует законодательный запрет на ведение переговоров, а с другой стороны сам же украинский лидер Владимир Зеленский выступает за проведение переговоров на базе ООН, выдвигая «абсолютно нереалистичные» 10 пунктов.

— Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров, — заметил политик в интервью газете «Известия».

Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что наладить переговорный процесс по Украине не позволяет российское требование к Киеву признать «новые территориальные реалии».

До этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов рассмотреть вариант переговоров с Москвой, если они будут основываться на ряде базовых универсальных принципов.

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