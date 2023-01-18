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Приметы и советы

Блинкен заявил, что требования Москвы к Киеву неприемлемы

Егор Провоторов
В мире
Блинкен заявил, что требования Москвы к Киеву неприемлемы
Фото: flickr/statephotos

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во вторник, 17 января, заявил, что наладить переговорный процесс по Украине не позволяет российское требование к Киеву признать «новые территориальные реалии».

На совместной пресс-конференции с коллегой из Великобритании Джеймсом Клеверли глава внешнеполитического ведомства США заявил, что РФ пытается «продвигать нарратив» о своей заинтересованности в дипломатии, в отличие от Киева и Вашингтона.

— Это, разумеется, не соответствует действительности, — заявил Блинкен.

Глава Госдепа сослался на слова президента России Владимира Путина, который, по словам дипломата, говорил, что пока Украина не признает «новых территориальных реалий», то говорить будет не о чем. Такая позиция, по мнению Блинкена, не может стать отправной точкой для переговоров, пишет РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов рассмотреть вариант переговоров с Москвой, если они будут основываться на ряде базовых универсальных принципов.

Украина Россия США Переговоры Энтони Блинкен
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