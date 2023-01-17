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Представитель Зеленского назвал условия для «очень серьезного» рассмотрения переговоров

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Представитель Зеленского назвал условия для «очень серьезного» рассмотрения переговоров
Фото: depositphotos

Украина готова рассмотреть вариант переговоров с Россией, если они будут основываться на ряде базовых универсальных принципов. Об этом во вторник, 17 января, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

— Нужно правильно называть вещи своими именами. То, что сейчас Россия называет переговорами, — это не переговоры: они приглашают нас приехать и подписать ультиматум, — заявил Никифоров.

Он также добавил, что Москва на текущий момент хочет не «настоящих переговоров», а только согласия Киева на поставленные ультиматумы. Среди выдвигаемых Украиной «принципов» Никифоров назвал уважение к Уставу ООН, а также к территориальной целостности и суверенитету государства, принцип верховенства права, компенсацию ущерба, а также гарантии, что такого больше не произойдет, передает РБК.

До этого научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что переговоры между Россией и Украиной возможны только после выполнения всех целей СВО. В ином случае киевский режим сможет уклониться от соблюдения каких-либо договоренностей, подчеркнул специалист.

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