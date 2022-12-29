Политолог Журавлев назвал условие для переговоров России и Украины в 2023 году

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Переговоры между Россией и Украиной возможны только после выполнения всех целей СВО. В ином случае киевский режим сможет уклониться от соблюдения каких-либо договоренностей, заявил в разговоре с «Вечерней Москвой» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

— В 2023 году не стоит ожидать промежуточных переговоров по примеру стамбульских, — считает политолог.

По его мнению, заключение соглашений с киевским режимом бессмысленно. Соблюдать и выполнять их он не станет. Это уже отчетливо показали Минские соглашения, которые Украина даже не пыталась выполнить.

— Договариваться с ними о чем-нибудь без конкретной военной победы — это пустая трата времени, — убежден Журавлев.

Решение конфликта на Украине лежит в военной плоскости, считает собеседник «ВМ». Покровителям Украины в лице США и их союзников нужно поражение России, за это, как подчеркнул Журавлев, «они готовы платить, в том числе жизнями украинцев».

— Так что все зависит от того, когда будут выполнены цели СВО. Если уложатся в 2023 году, то тогда мирные переговоры и состоятся, — заключил политолог.

Президент Владимир Путин объявил о проведении СВО 24 февраля 2022 года. Основные цели спецоперации — помощь Донбассу, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Глава МИД Сергей Лавров 29 декабря заявил, что Россия не намерена вести диалог на основе «формулы мира» Украины. Он также добавил, что Москва никогда не отказывалась от мирного решения конфликта.

В тот же день стало известно о предсказании шаманов из Перу. Согласно их пророчеству, конфликт на Украине закончится до августа 2023 года.