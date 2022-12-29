Перуанские шаманы предсказали, что конфликт на Украине закончится до августа 2023 года

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Шаманы в Перу предсказали, что подписание мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта пройдет до августа 2023 года. Об этом сообщает агентство Рейтер.

— До августа будет подписано мирное соглашение... хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы. Но затем все успокоится, придет мир, спокойствие. Вот что мы увидели, — заявил один из шаманов Клеофе Седано.

Как уточняется, предсказание было сделано 29 декабря во время проведения новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль. Ритуал проходил в перуанской столице Лиме, сообщает РИА Новости.

Предсказания великих провидцев прошлого вот уже несколько столетий будоражат умы человечества. В некоторых пророчествах так отчетливо угадывается сегодняшняя действительность, что любые причины не верить им отпадают сами собой. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные прогнозы знаменитых мистиков на 2023 год.

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