Благоприятное и ужасное время: предсказания великих провидцев на 2023 год для России и мира

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Предсказания великих провидцев прошлого вот уже несколько столетий будоражат умы человечества. В некоторых пророчествах так отчетливо угадывается сегодняшняя действительность, что любые причины не верить им отпадают сами собой. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные прогнозы знаменитых мистиков на 2023 год.

Мишель Нострадамус

Великий французский алхимик, астролог и провидец Мишель Нострадамус в своих знаменитых катренах (четверостишиях) писал о том, что 23-й год нового тысячелетия будет насыщен политическими событиями и природными катаклизмами.

Потрясения, которые ожидают человечество в грядущем году, по мнению ясновидящего, приведут к началу новой эры. Нострадамус называет это время священным моментом, который благоприятен и ужасен одновременно. В 2023 году люди духовно возродятся и очистятся, писал ученый.

В то же время великий мистификатор предсказал, что в год Кролика планету настигнут стихийные бедствия и катастрофы: землетрясения, повышение уровня мировых океанов и цунами.

Согласно текстам мастера, Южную Америку и Великобританию в недалеком будущем затопят океаны. В то время как в некоторых странах мира питьевая вода станет дефицитом.

— Сорок лет не будет видно радуги, сорок лет ее будут видеть каждый день. Сухая земля станет еще более иссохшей, и будут великие наводнения затем, — говорится в одном из катренов прорицателя.

Неожиданные угрозы из космоса — еще одно предупреждение, которое не сулит добра жителям Земли. В своих четверостишиях астролог предупреждает о «падении огня с небес». По предположению толкователей, яснознающий имел в виду метеорит или астероид. Неизведанное небесное тело нарушит земное равновесие, что сместит орбиту планеты и спровоцирует изменение климата.

Серьезные политические перемены тоже случатся. Например, в предсказании под цифрами 5/23, сказано следующее:

— Два претендента объединятся вместе, когда большинство других объединится с Марсом. Африканский лидер напуган и дрожит. Двойной союз разделен флотом.

Некоторые специалисты предполагают, что «африканским лидером» является знаменитый миллиардер Илон Маск, который родом из Южной Африки. А его внезапный «испуг», описанный в стихах мистика, связывают с нарастающей в мире ядерной угрозой.

Отдельно упомянул французский провидец и судьбу России. В текстах астролога говорится о том, что будущий год — период вызовов и испытаний для правителя страны. В предсказаниях прорицателя сказано, что у Москвы появятся новые союзники среди восточных государств. Он также писал, что лидеру страны придется делать сложный выбор, который повлияет на судьбы миллионов россиян.

Великий ученый предвидел, что государство выдержит все испытания и начнет благополучно развиваться.

Расширение границ России — еще одно предсказание, которое удалось истолковать расшифровщикам текстов ясновидца. Отмечается, что это произойдет тоже в 2023 году.

Баба Ванга

Болгарская ясновидящая Ванга тоже предвидела немало событий, которые ожидают человечество в 2023 году. Она предупреждала, что в двадцать третьем году нового тысячелетия некоторые страны мира начнут тестировать и испытывать биологическое оружие, которое принесет немало вреда людям. Ученые будут проводить опыты над испытуемыми, вводя в их организм возбудители опасных заболеваний, что спровоцирует начало новой эпидемии.

Ожидается в будущем году и крупная ядерная катастрофа, которая по масштабам не будет уступать чернобыльской. Также незрячая ведунья предвидела взрыв на атомной электростанции, что приведет к многочисленным жертвам. Однако Ванга не уточнила, где именно это произойдет.

Изменится, по прогнозам знаменитой прорицательницы, и мировой порядок. Все начнется с экономических трансформаций, которые приведут к нестабильной ситуации в США. Ванга предупреждала, что Вашингтону начнет угрожать некий Красный Дракон. Многие исследователи жизни ясновидящей уверены, что речь идет о Китае. Предполагается, что усиление влияния Поднебесной на мировую экономку ослабит курс американской валюты и приведет к волнению масс.

Астрологические процессы — еще один пункт, на который часто обращают внимание биографы Ванги. Согласно предсказаниям болгарской яснознающей, будущий год будет богат астрономическими аномалиями, которые изменят устоявшийся уклад жизни.

Так, нашу планету ожидает столкновение с астероидом, вследствие чего земная ось будет смещена. Несмотря на то что угол сместится на несколько градусов, климат при этом кардинально изменится. Эти процессы спровоцируют повышение уровня воды в океане, температурные показатели начнут меняться в сторону положительных значений, что приведет к наводнениям и иным стихийным бедствиям.

Наравне с ужасающими прогнозами есть и положительные моменты. Так, по словам Ванги, в медицине произойдет настоящая революция.

Она говорила, что наступит день, когда «рак будет закован в железные цепи»: речь идет об онкологических недугах, которые будут лечить препаратами с высоким содержанием железа. Именно в 2023 году начнут испытывать противоопухолевые вакцины и производить средства от смертоносной болезни.

Ни одно предсказание Ванги не обходилось без упоминаний о России. Болгарская яснознающая симпатизировала этой стране и пророчила ей великое будущее. 2023 год не стал исключением. Так, в новом году наша держава распространит свое влияние на другие государства. На РФ начнут обращать внимание, с ней начнут считаться. Никто не сможет остановить Россию в ее стремлении стать могущественной державой, которая будет долгие годы удерживать свою позицию.

Вольф Мессинг

Пророчил нелегкую долю человечеству на новом жизненном этапе и советский гипнолог Вольф Мессинг. По предсказаниям мыслителя, главные политические события на планете затронут в первую очередь Соединенные Штаты, которые в середине XXI века перестанут быть главным гегемоном. Влияние Вашингтона на мировую арену ослабнет, и США потеряют статус сверхдержавы.

— Экономика будет приходить в упадок. Страна будет страдать из-за внутренних распрей и проблем, — предупреждал мастер.

Страны, которые считали США своим главным партнером, по словам иллюзиониста, начнут от них отворачиваться.

На геополитическом дне окажутся в том числе и европейские страны, которые не смогут реанимировать свою экономику.

— Судьба Европы — стать слабой и зависимой, — говорил в своих пророчествах маг.

Страны европейской семьи будут терять свои позиции в течение всего XXI века как в политике, так и в экономике.

Из предсказаний мистика следует, что в новом тысячелетии планете не избежать глобальных катаклизмов и военных переворотов.

Ожидается, что «большая война» начнется с Китая, который нанесет ядерный удар по Японии и Тайваню. На защиту этих крохотных территорий придет РФ, которая станет главным противником Поднебесной.

А вот в отношениях между РФ и Украиной, по прогнозам Мессинга, наступит потепление. Двум странам надоест воевать, что приведет к объединению братских народов.

Матрона

Святая Матрона Московская, которая обладала сверхспособностями, предупреждала, что к 2023 году на Земле останется очень мало верующих людей. Многие начнут выбирать, что им дороже — вера или еда.

— Народ будет под гипнозом, — предрекала она. — Придет время выбора: крест или хлеб.

Гипноз, о котором говорила Матрона, ученые связывают с воздействием на умы людей интернета, лишающего их возможности духовно развиваться.

А символ хлеба и креста знаменует собой путь к достижению успеха, где крест — это праведный выбор, а хлеб — нечестный способ достичь желаемого.

Матрона также предупреждала, что в 2023 году на планете увеличится количество внезапных смертей.

Индийский оракул

Известный во всем мире индийский прорицатель Абигья Ананда, который некогда предупредил человечество о пандемии коронавируса, назвал 2023 год сложным. По его словам, в мир придет новая угроза в виде мутировавшего COVID-19.

Кроме того, жители Земли столкнутся с глобальными катастрофами и катаклизмами. Для нашей страны, как и для остальных держав мира, будущий год станет непростым. И изменить эти неблагоприятные события никто не сможет.

В связи с засухой и неурожаем мир также настигнет голод, заметил Ананда.