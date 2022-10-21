Ванга предупреждала: ученые рассказали об опасных вирусах, которые могут ожить из-за таяния ледников

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В прогнозах знаменитой болгарской ясновидящей Ванги, которая в свое время предупредила о приходе COVID-19, идет речь еще об одном страшном недуге родом из Сибири, способном появиться уже в конце 2022 года. По словам предсказательницы, частицы опасного вируса заморожены в ледниках, однако в результате изменения климата попадут в воздух и распространятся по всему миру, вызвав новую пандемию. Насколько подобный сценарий реалистичен, «Вечерняя Москва» узнала у ученых.

Таяние ледников

Несмотря на фантастические теории, источником которых является человек не из научной среды, в подобных предсказаниях есть доля истины, заявил эколог Роман Пукалов в беседе с корреспондентом «ВМ». По словам эксперта, наибольшую опасность представляют для человечества споры сибирской язвы.

— В свое время гибли животные от этой болезни, особенно олени, — рассказал Пукалов. — Их еще в советские времена хоронили в могильниках. И благодаря вечной мерзлоте споры вируса не распространялись и не заражали окружающих живых существ.

Оттаивание ледников, по словам эколога, «оживит» не только сибирскую язву, но и другие опасные вирусы:

— При таянии вечной мерзлоты выделяется не только огромное количество парниковых газов, освобождаются и опасные заболевания, которые находились в спящем режиме.

Спящие вирусы

В свою очередь врач-вирусолог Елена Мескина подтвердила версию эколога о том, что таяние льдов разбудит ряд болезнетворных бактерий:

— Есть у нас такие формы бактерий, которые позволяют им переживать негативные условия внешней среды. По поводу сибирской язвы — у нас пять лет назад в период жаркого лета как раз благодаря таянию могильников произошла вспышка из-за распространения спор сибирской язвы.

Феномен глобального потепления способен разбудить и иные формы бактерий, которые также опасны для человека, предупредила вирусолог:

кишечные микробы, которые передаются через воду и бытовым путем;

респираторные патогены, которые могут ожить, попадают в организм воздушно-капельным путем.

Мескина отметила, что вероятность распространения этих возбудителей после таяния ледников невелика. Даже если это случится, нанести серьезный вред человеческому организму ожившие бактерии не способны:

— Пока эти бактерии спали, наша иммунная система выработала мощную защиту, поэтому я не вижу причин для паники. А вот что касается сибирской язвы, здесь ситуация гораздо серьезнее.

Эксперт считает, что вспышка болезни, которая пять лет назад произошла в Сибири, вновь может повториться при таянии льдов и могильников со спорами:

— При сильной жаре скотомогильники снова начнут таять и всевозможные формы сибирской язвы начнут распространяться среди диких животных и человека.

Вирусолог однако исключила вероятность возникновения пандемии, так как язву легко выявить и локализовать.

— Во-первых, у нас есть вакцина от сибирской язвы. Во-вторых, вспышка недуга уменьшается при введении карантина. И опыт прошлых лет это подтверждает.

Носителями болезни чаще всего выступают олени, уточнила специалист. Пути ее распространения самые разнообразные: аэрозольный путь, через прикосновения и слизистую. Инфекция вызывает язвы на коже, пневмонию, сепсис и ряд иных опасных проблем со здоровьем, добавила вирусолог.