«Подвергается полураспаду»: почему так опасно отступление ледника «Судного дня»

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Туэйтс, так называемый «ледник Судного дня» в Антарктиде, может стремительно отступить в ближайшие годы, следует из исследования, опубликованного Nature Geoscience. Это может спровоцировать поднятие уровня моря до экстремального. Старший научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Мария Ананичева в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, насколько опасно это явление, и рассказала о ситуации на территории Западной Антарктиды.

По ее словам, Туэйтс — это сам по себе большой ледник, его площадь составляет 120 тысяч квадратных метров. Специалист предупредила, что в целом ситуация на территории Западной Антарктиды в настоящее время нестабильна.

— Антарктида — континент, вклад которого оценивается в глобальных масштабах, а не в региональных. В глобальном плане подобное явление можно назвать источником рисков для уровня океана в основном. Также для практических вещей могут возникнуть проблемы. К примеру, с судоходством в том районе. Сейчас Западная Антарктида очень нестабильна. Там температуры, согласно трендам, как в умеренных широтах. Западная Антарктида подвергается, так называемому, полураспаду, — пояснила Ананичева.

Также специалист назвала территории, на которые в первую очередь может повлиять подобная ситуация.

— Те места, которые находятся в низкой прибрежной зоне, к примеру, Санкт-Петербург. На него, естественно, влияет уровень моря. Однако в большей степени это влияет на низменности Нидерландов или север Западной Европы. Отмечу, что и Гренландия нестабильна, но она меньше по размерам, чем Антарктида. Говорить о том, что нет глобального потепления климата, несмотря на ситуацию с «ледником Судного дня», уже смешно, — заключила Ананичева.

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