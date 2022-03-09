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Ученые сообщили об уменьшении ледового покрова на Эльбрусе

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые сообщили об уменьшении ледового покрова на Эльбрусе
Фото: Pixabay

Ледники Эльбруса к концу столетия сильно уменьшатся, предупреждают российские ученые. То же самое ждет всю горную систему Кавказа.

Специалисты отмечают, что за последние двадцать лет Кавказ потерял 13 кубических километров льда. Главная причина подобного явления — изменение климата и глобальное потепление. Так, за второе десятилетие XXI века средняя температура воздуха летом выросла на 0,7 градуса по сравнению с первым десятилетием. Также увеличилась солнечная радиация, а ветры приносят пыль из пустынь. Кроме того, наблюдается сокращение зимних осадков. Подобные явления ускоряют таяние ледников.

Ученые также сообщили, что в ближайшее время не стоит опасаться извержения вулкана. В настоящее время не зафиксировано предвестников — мощных выбросов горячих газов и сильных подземных толчков, передает издание argumenti.ru.

В феврале в Италии произошло мощное извержение вулкана Этна. Вулкан выбросил девятикилометровое облако пепла и фонтан лавы. По словам очевидцев, в ночь с 10 на 11 февраля небо над вулканом окрасилось в оранжевый и красный цвета.

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