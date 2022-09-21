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Сибирская хворь и «падение солнца»: стали известны предсказания Ванги на конец года

Георгий Соланович
Общество
Сибирская хворь и «падение солнца»: стали известны предсказания Ванги на конец года
Фото: Пакко / CC BY-SA 3.0

Болгарская ясновидящая Ванга незадолго до своей смерти сделала несколько жутких предсказаний на конец 2022 года. Недавно стали известны некоторые из них.

Так, самой страшной датой в году Ванга считала 22 декабря — «день пяти двоек» (22.12.2022). Ясновидящая утверждала, что именно в этот день «черной тенью падет солнце», и Земля погрузится во мрак. При этом предсказательница не уточнила, когда как долго продлится явление.

Кроме того, Ванга заявляла и о новой болезни, которая вызовет смертельные последствия по всему миру. Она утверждала, что хворь много лет спала во льдах Сибири, и именно в 2022 году должна пробудиться, говорится в открытых источниках.

Вокруг известной предсказательницы Ванги всегда ходило немало слухов. Журналист Сергей Косторной и кум предсказательницы, лично повидавший Вангу при ее жизни, рассказал «Вечерней Москве» реальные подробности из биографии прорицательницы.

По его словам, в интернете полно выдумок о том, как ясновидящая потеряла зрение. Косторной заявил, что видеть ясновидящая перестала в 11 лет в результате несчастного случая.

Знаменитости Предсказания Ванга
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