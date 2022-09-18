«Души мертвых все знают»: кум Ванги рассказал, как ясновидящая получила способности и делала предсказания

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Вокруг известной предсказательницы Ванги всегда ходило немало слухов. Журналист Сергей Косторной и кум предсказательницы, лично повидавший Вангу при ее жизни, рассказал «Вечерней Москве» реальные подробности из биографии прорицательницы.

По его словам, в интернете полно выдумок о том, как ясновидящая потеряла зрение.

— Никто, кроме самой Ванги, не мог точно рассказать, как у нее все происходило. Все остальное — это выдумки. Все, что в интернете, — это интерпретации. 99 процентов из тех, кто пишет о Ванге, никогда ее в глаза не видели и не слышали. Верить легендам и слухам не надо. Силы свои Ванга получила в 11 лет. Она пошла на родник со своей подружкой, в это время начался сильный ветер, который поднял ее в воздух. В трех-четырех километрах от этого места он бросил ее, глаза Ванги были засыпаны песком. Ее пытались долгое время лечить, но зрение постоянно падало, с тех пор она и стала слепой. Все разговоры о том, что Ванга была неграмотной, забитой болгарской женщиной — ерунда, она получила знания в объеме начальной школы, — пояснил журналист.

Косторной также рассказал о любимой игре Ванги в детстве: когда ребята прятали игрушку, завязывали ей глаза, и она наощупь находила ее.

По словам журналиста, ясновидящая пыталась лечить людей.

— Ванга была прекрасным диагностом, рассказывала людям, как лечить те или иные болезни. Она разбиралась в травах, разговаривала с ними. Ванга чувствовала их энергетику. Помогала, лечила людей до того самого момента, пока ее не привлекли к ответственности за это дело и посадили в участок. Ее задержали за то, что она лечила людей, не имея при этом медицинской лицензии. После Ванга зареклась кого-либо лечить и всю жизнь была просто диагностом, — отметил эксперт.

Также Косторной объяснил, как Ванга делала свои предсказания. По его словам, у нее было два способа: она общалась с душами умерших или уходила в транс.

— Так, она вызывала душу умершего человека, просила пришедшего на сеанс человека задавать ему вопросы и транслировала ответы. Мне Ванга объяснила, откуда души мертвых все знают: «Все просто: в космосе существует так называемое информационное поле Земли, где содержится вся информация. О том, что было, что есть и что будет, поскольку прошлое, настоящее и будущее находятся в одной плоскости. Там нет понятия времени». Таким образом она получала информацию, когда впадала в транс, — заявил он.

Однако журналист добавил, что Ванга делала это крайне редко, особенно в последние свои дни, потому что вхождение в транс отнимало очень много сил. По его словам, каждый транс — это двое-трое суток обессиленного состояния.

— В ходе него Ванга мысленно отправляла запрос в космос, космос ей отвечал, и она в это время транслировала то, что ей передавали. Часто это был набор каких-то слов, который нуждался в расшифровке. Иногда у Ванги получалось объяснять свои же слова, иногда — нет, — заключил Косторной.