Что предсказывала Ванга на конец 2022 года

Фото: Пакко / CC BY-SA 3.0

Когда в мире наступают сложные времена и планета переживает очередной этап турбулентности, многие вспоминают предсказания знаменитых оракулов, которые редко ошибались. Известно, что наравне с Нострадамусом и Мессингом отличалась сверхспособностями и болгарская ясновидящая Ванга. «Вечерняя Москва» выяснила, какое будущее она пророчила для человечества на конец 2022 года.

Редко ошибалась

Кто знаком с биографией болгарской провидицы, тот знает, что Ванга предвидела трагедию 11 сентября в Нью-Йорке:

«Американские братья падут, заклеванные железными птицами. Из куста завоют волки, знаменуя гибель невинных», — говорила в далеких= 80-х Ванга, когда понять хоть что-то из сказанного не представлялось возможным.

Однако таинственные слова провидицы сбылись в 2001 году, когда террористические группировки захватили самолеты и уничтожили небоскребы Нью-Йорка, вследствие чего погибли тысячи людей.

Предсказала Ванга также гибель принцессы Дианы и катастрофу на чернобыльской атомной электростанции. О том, что перестанет существовать Советский Союз, прорицательница тоже говорила.

Таинственная болезнь

В метафорических фразах скрыты и предсказания ясновидящей о днях насущных.

Прогнозы Ванги на конец 2022 года, честно говоря, оптимизма не внушают. Провидица обещает, что времена эти будут мрачными и темными. Пандемия коронавирусной инфекции, которая унесла миллионы жизней в 2021 году, вернется, правда, в виде эпидемии другой болезни. Ожидается, что страшный недуг будет родом из Сибири, где замороженные частицы вируса начнут в результате изменения климата поступать в воздух. Толкователи ясновидящей полагают, что речь все же идет о новых штаммах COVID-19.

Мир без воды

По прогнозам Ванги, в конце года многие страны мира и города столкнутся с большой нехваткой питьевых источников и политическими последствиями этой проблемы. Руководства многих стран в срочном порядке начнут искать альтернативные пути получения воды:

«Будет катастрофа. Воды не станет. Нечего будет людям пить. Все будут драться за воду. Закрывать ее в банки. Она станет дороже нефти и золота. Люди будут ходить и обменивать золото на воду», — сказано в откровениях целительницы.

В то же время начнутся природные апокалипсисы, предупреждала Ванга. Земля, по словам ясновидящей, начнет мстить людям за плохое отношение глобальными катастрофами.

Так, Индия, которая и без того является одной из самых небогатых стран мира, начнет страдать от массового голода. А все из-за 50-градусной жары и атаки саранчи, которая нападет на оставшиеся после засухи посевы.

«Сильные приступы наводнений», по словам мистика, обрушатся на страны Азии и Австралию. В этих частях света ученые чаще остальных начнут регистрировать множество землетрясений и цунами.

Астероид

А вот одно из самых фантастических предупреждений яснознающей звучит следующим образом: на Землю вторгнутся пришельцы, которые отправят на планету астероид, и исход такой «встречи» обещает быть чудовищным. Как именно нападение инопланетян случится и как отреагируют земляне на их визит, болгарская ясновидящая Вангелия не уточняла.

На начало будущего года прорицательница предсказала изменение орбиты Земли.