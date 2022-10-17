Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Таинственный вирус, астероид и борьба за воду: что предсказывала Ванга на конец 2022 года

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Что предсказывала Ванга на конец 2022 года
Фото: Пакко / CC BY-SA 3.0

Когда в мире наступают сложные времена и планета переживает очередной этап турбулентности, многие вспоминают предсказания знаменитых оракулов, которые редко ошибались. Известно, что наравне с Нострадамусом и Мессингом отличалась сверхспособностями и болгарская ясновидящая Ванга. «Вечерняя Москва» выяснила, какое будущее она пророчила для человечества на конец 2022 года.

Редко ошибалась

Кто знаком с биографией болгарской провидицы, тот знает, что Ванга предвидела трагедию 11 сентября в Нью-Йорке:

«Американские братья падут, заклеванные железными птицами. Из куста завоют волки, знаменуя гибель невинных», — говорила в далеких= 80-х Ванга, когда понять хоть что-то из сказанного не представлялось возможным.

Однако таинственные слова провидицы сбылись в 2001 году, когда террористические группировки захватили самолеты и уничтожили небоскребы Нью-Йорка, вследствие чего погибли тысячи людей.

Предсказала Ванга также гибель принцессы Дианы и катастрофу на чернобыльской атомной электростанции. О том, что перестанет существовать Советский Союз, прорицательница тоже говорила.

Таинственная болезнь

В метафорических фразах скрыты и предсказания ясновидящей о днях насущных.

Прогнозы Ванги на конец 2022 года, честно говоря, оптимизма не внушают. Провидица обещает, что времена эти будут мрачными и темными. Пандемия коронавирусной инфекции, которая унесла миллионы жизней в 2021 году, вернется, правда, в виде эпидемии другой болезни. Ожидается, что страшный недуг будет родом из Сибири, где замороженные частицы вируса начнут в результате изменения климата поступать в воздух. Толкователи ясновидящей полагают, что речь все же идет о новых штаммах COVID-19.

Мир без воды

По прогнозам Ванги, в конце года многие страны мира и города столкнутся с большой нехваткой питьевых источников и политическими последствиями этой проблемы. Руководства многих стран в срочном порядке начнут искать альтернативные пути получения воды:

«Будет катастрофа. Воды не станет. Нечего будет людям пить. Все будут драться за воду. Закрывать ее в банки. Она станет дороже нефти и золота. Люди будут ходить и обменивать золото на воду», — сказано в откровениях целительницы.

В то же время начнутся природные апокалипсисы, предупреждала Ванга. Земля, по словам ясновидящей, начнет мстить людям за плохое отношение глобальными катастрофами.

Так, Индия, которая и без того является одной из самых небогатых стран мира, начнет страдать от массового голода. А все из-за 50-градусной жары и атаки саранчи, которая нападет на оставшиеся после засухи посевы.

«Сильные приступы наводнений», по словам мистика, обрушатся на страны Азии и Австралию. В этих частях света ученые чаще остальных начнут регистрировать множество землетрясений и цунами.

Астероид

А вот одно из самых фантастических предупреждений яснознающей звучит следующим образом: на Землю вторгнутся пришельцы, которые отправят на планету астероид, и исход такой «встречи» обещает быть чудовищным. Как именно нападение инопланетян случится и как отреагируют земляне на их визит, болгарская ясновидящая Вангелия не уточняла.

На начало будущего года прорицательница предсказала изменение орбиты Земли.

Предсказания Ванга Нострадамус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте