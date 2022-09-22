Ядерная угроза, перемирие, падение США и развал ЕС: что предсказывал Нострадамус на конец 2022 года

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Многие предсказания знаменитого на весь мир французского врача-фармацевта, астролога, алхимика и прорицателя Мишеля де Нострадамуса сбылись и шокировали общественность. В свое время ученый предрек кончину французского короля Генриха II, Великий лондонский пожар и даже свою смерть. А что было известно мистику о второй половине 2022 года, разбиралась «Вечерняя Москва».

Месть природы

Настоящим испытанием для человечества станет конец 2022 года. Согласно расшифрованным предсказаниям алхимика, в этот период природа восстанет против людей, она взбунтуется и начнет мстить за то, что к ней веками относились бездумно и пренебрежительно, используя ее благие дары.

Одной из напастей станет мощный ураган на европейском континенте. Основной удар придется на Францию, которая еще не скоро оправится после такого стихийного бедствия.

Невероятно сильные землетрясения предрек мистик для Японии и азиатских стран. Произойдет это несчастье, как говорится в послании, в октябре 2022-го года.

Еще более ужасным событием может стать метеоритный дождь, который заполонит многие страны. При этом он не будет радовать глаз, как персеиды, а сравняет с землей города.

В океаны начнут падать большие скалистые глыбы, что спровоцирует колоссальные приливы. Волны от них начнут поглощать сушу, «словно Кронос собственных детей», писал автор пророчества.

В результате землетрясений и падения метеоритных дождей мир поглотит тьма из-за пыли, которая образуется. И на несколько дней вся планета погрузится во мрак. Связал такие последствия алхимик и с ядерной угрозой, которая нависнет в это время над человечеством. Большой взрыв, по мнению мистика, произойдет в Средиземноморье.

Перемирие

Нострадамус видел конец года как время, которое позволит двум ныне враждующим странам — России и Украине — вновь пожать друг другу руку. Согласно прогнозам Нострадамуса, это время, когда даже злейшие враги начнут мириться. Правда, условия, которые этому поспособствуют, остаются загадкой.

Германия и многие страны Европейского союза поддержат Россию и Украину в их намерении к сближению. А вот Вашингтон выступит противником такого мира.

Писал пророк и о том, что придут к консенсусу Северная Корея и Южная. Кроме того, по мнению толкователя, главу КНДР Ким Чен Ына вскоре лишат полномочий, и оба государства вновь станут дружить.

«Внезапная смерть первого персонажа приведет к переменам и может привести к появлению другого персонажа в королевстве», — говорится в стихе прорицателя о лидере Северной Кореи.

Среди пророчеств мастера были и те, что намекали на развал стран Европы и их объединений.

«Священные храмы в римском стиле отвергнут фундаменты гоффеса», — толкователи мага в этих словах расшифровали знак, предупреждающий о прекращении действия Римского договора об основании ЕС.

Кризисы и голод

Нелегкую судьбу пророчил автор многочисленных предсказания для США. Конец года, как указывал маг, время краха мировой экономики, в которой больше всего пострадают Штаты.

Во-первых, рухнет американская валюта, начнутся проблемы, которые вызовут новый всплеск опасной болезни. Вашингтон потеряет свои последние полномочия на мировой политической арене как государство-гегемон.

В условиях разваливающейся экономики, которая столкнется с инфляцией и резким ростом цен, многие страны будут не способны обеспечить пищей население, в результате чего наступят голодные времена.

Прорицатель также писал о том, что сохранить достаток смогут лишь те люди, которые сохраняли свои сбережения в серебре и цифровых валютах.