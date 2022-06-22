Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

«Голод будет, его не избежать»: миру предрекли глобальный продовольственный кризис

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
«Голод будет, его не избежать»: миру предрекли глобальный продовольственный кризис
Фото: shutterstock

Из-за значительной перестройки процессов в мире ряд стран может столкнуться с голодом. В частности, высокий риск есть у европейских стран. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Дробницкий.

По его словам, в ряде государств возможна нехватка продовольствия.

— «Голод будет, его уже не избежать». В странах третьего мира он уже настал. В некоторых он и не отступал никогда, но в некоторых продолжает расширяться. Многие страны блокируют экспорт продовольствия. Будет ли голод в Европе в этом году — непонятно, но в следующем году он возможен, — предположил политолог.

По мнению эксперта, хорошие шансы обойти стороной продовольственный кризис есть у Турции и Египта. Неравномерная ситуация складывается в азиатском регионе. Так, Индонезия и Малайзия могут пережить кризис с точки зрения продовольствия. Дальнейшее развитие этих государств будет зависеть от того, как сложится их сотрудничество с другими странами, подчеркнул эксперт.

Риски голода в разных государствах обостряются из-за развала старой системы мироустройства, отметил политолог.

— Вопрос состоит в том, кто управляет процессом распада. Сейчас им управляют люди, желающие, чтобы хорошо жили страны AUKUS (объединение Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки — прим. «ВМ»). К ним добавят Канаду, Японию, парочку стран Океании — образуется новый Запад, и там все будет. А европейские лидеры подчиняются либеральной вашингтонской элите, они лишь менеджеры и делают то, что им говорят. Если бы Макрон был национальным лидером, он летел бы не в Киев, а в Москву, — подчеркнул Дробницкий.

Как отметил специалист, значительные участки мира могут пропасть с политической карты. В частности, с этим связано изменение вектора у Аравийского полуострова к Соединенным Штатам: там понимают, что Америка может утащить их на дно, заключил Дробницкий.

эксперты кризис Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте