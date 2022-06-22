«Голод будет, его не избежать»: миру предрекли глобальный продовольственный кризис

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Из-за значительной перестройки процессов в мире ряд стран может столкнуться с голодом. В частности, высокий риск есть у европейских стран. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Дробницкий.

По его словам, в ряде государств возможна нехватка продовольствия.

— «Голод будет, его уже не избежать». В странах третьего мира он уже настал. В некоторых он и не отступал никогда, но в некоторых продолжает расширяться. Многие страны блокируют экспорт продовольствия. Будет ли голод в Европе в этом году — непонятно, но в следующем году он возможен, — предположил политолог.

По мнению эксперта, хорошие шансы обойти стороной продовольственный кризис есть у Турции и Египта. Неравномерная ситуация складывается в азиатском регионе. Так, Индонезия и Малайзия могут пережить кризис с точки зрения продовольствия. Дальнейшее развитие этих государств будет зависеть от того, как сложится их сотрудничество с другими странами, подчеркнул эксперт.

Риски голода в разных государствах обостряются из-за развала старой системы мироустройства, отметил политолог.

— Вопрос состоит в том, кто управляет процессом распада. Сейчас им управляют люди, желающие, чтобы хорошо жили страны AUKUS (объединение Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки — прим. «ВМ»). К ним добавят Канаду, Японию, парочку стран Океании — образуется новый Запад, и там все будет. А европейские лидеры подчиняются либеральной вашингтонской элите, они лишь менеджеры и делают то, что им говорят. Если бы Макрон был национальным лидером, он летел бы не в Киев, а в Москву, — подчеркнул Дробницкий.

Как отметил специалист, значительные участки мира могут пропасть с политической карты. В частности, с этим связано изменение вектора у Аравийского полуострова к Соединенным Штатам: там понимают, что Америка может утащить их на дно, заключил Дробницкий.