«Объем просто чудовищный»: эксперт оценила опасность цунами после землетрясения у берегов Тайваня

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Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло у берегов Тайваня. На японских островах Миякодзима, Исигаки и Йонагуни в префектуре Окинава объявлена угроза цунами. Высота волн может составить около 1 метра. «Вечерняя Москва» попросила оценить вероятность возникновения цунами эксперта по стихийным бедствиям Татьяну Щербину.

По словам специалиста, подобное землетрясение магнитудой 7,2 балла было в прошлом году зафиксировано у берегов Японии, на северо-западе страны. Очаг стихийного бедствия залегал в 60 километрах под водой.

— И тогда высота цунами достигла одного метра. На этот раз землетрясение с такой же магнитудой (7,2) произошло в восточной части Тайваня, — уточнила Щербина.

Сообщается, что при новом землетрясении очаг залегал на глубине около 10 километров.

— Землетрясение произошло в районе Юйцзин. А это означает, что толчки могли ощутить и на близлежащих японских островах. При нынешней ситуации вероятность возникновения цунами высока, а высота волн может достигнуть 1–2 метров, — заключила эксперт.

Щербина уточнила, что волны цунами сами по себе очень обманчивы. Они не выглядят устрашающе, если речь идет о высоте 1–2 метра, пока не столкнутся с объектом.

— Суть в том, что сама волна может не превышать и метра, но объем движущейся жидкости просто чудовищный. Это тонна воды на метр длины волны. И этой мощности достаточно, чтобы смыть людей, машины, невысокие конструкции. Метровая волна довольно разрушительна, она может превратить небольшие приморские районы в сплошную реку. Разумеется, от таких волн нужно держаться в стороне и задолго до их возникновения эвакуироваться в более благоприятные районы, — подчеркнула специалист.

Утром 18 сентября сообщалось, что на юго-западе Японии бушует тайфун «Нанмадол», почти 2,5 миллиона жителей региона получили указание эвакуироваться. Тайфуну присвоили 14-й порядковый номер. Указание об эвакуации является четвертым из пяти возможных уровней угрозы и подразумевает рекомендацию о перемещении в безопасное место.