На юго-западе Японии из-за мощного тайфуна эвакуируют почти 2,5 миллиона человек

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Почти 2,5 миллиона жителей юго-западной части Японии получили указание эвакуироваться из-за приближения сильнейшего тайфуна «Нанмадол». Об этом сообщили на телеканале NHK в воскресенье, 18 сентября.

Тайфуну присвоили 14-й порядковый номер. Указание об эвакуации является четвертым из пяти возможных уровней угрозы и означает рекомендацию о перемещении в безопасное место.

Отмечается, что пятый уровень угрозы (необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы) был также объявлен, но почти для 68 тысяч жителей городов Идзуми и Нисиноомотэ префектуры Кагосима на острове Кюсю.

В данный момент тайфун находится к югу от острова и движется на северо-запад. Давление в его центре составляет 925 гектопаскалей, скорость ветра — 50 метров в секунду при порывах до 70 метров. Об угрозе «Нанмадолы» метеорологи сообщали еще вечером 17 сентября — тогда для префектуры Кагосима было объявлено предупреждение об угрозе штормовых ветров, высоких волн и штормовых приливов.

Предполагается, что тайфун подойдет к южному побережью Кюсю к полудню воскресенья, после чего начнет движение в сторону острова Хонсю. По данным метеорологов, высота волн на море может достигать 14 метров, также ожидается выпадение до 600 миллиметров осадков за день, есть вероятность наводнений и оползней.

Из-за «Нанмадолы» отменено 510 авиарейсов, остановлено паромное сообщение между островами, движение скоростных поездов, наблюдаются отключения электроэнергии, передает РИА Новости.

12 сентября сообщалось, что жертвами тайфуна «Хиннамнор», обрушившегося на Приморский край на прошлой неделе, стали три человека. Также отмечается, что в Лазовском районе Приморья из ста километров дорог около семидесяти пришли в негодность из-за мощных водных потоков.