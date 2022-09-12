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Три человека погибли в Приморье из-за тайфуна «Хиннамнор»

Евгений Жуков
Общество
Три человека погибли в Приморье из-за тайфуна «Хиннамнор»
Фото: Pexels

Жертвами тайфуна «Хиннамнор», обрушившегося на Приморский край на прошлой неделе, стали три человека. Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко в понедельник, 12 сентября.

— В Тернейском районе — мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину, — сообщил Кожемяко в эфире «Владивосток FM», аудиозапись опубликована в Telegram-канале радиостанции.

Видео: Telegram/stormdaily

Губернатор добавил, что в Лазовском районе из ста километров дорог около семидесяти пришли в негодность из-за мощных водных потоков.

В июле сообщалось о реке Восточный Дагомыс, которая вышла из берегов из-за проливных дождей и затопила улицы Сочи. В результате наводнения большое количество машин ушло под воду.

20 июня сообщалось о более 4,2 миллиона пострадавших от наводнения в Индии. Из-за мощных муссонных ливней из берегов вышла река Брахмапутра и ее притоки. Тогда под водой оказались не менее 5137 деревень.

Также известно, что 8 июня в Иркутской области в 15:25 по московскому времени произошло землетрясение. Его эпицентр, как уточняется, находился на озере Байкал в 103 километрах к востоку от Иркутска.

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