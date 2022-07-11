Река Восточный Дагомыс вышла из берегов и затопила улицы Сочи

Фото: Пресс-служба администрации Сочи

Река Восточный Дагомыс вышла из берегов из-за проливных дождей и затопила улицы Сочи. Об этом стало известно в понедельник, 11 июля.

Вышедшая из берегов река образовала бурный поток, который сметает все на своем пути. В результате наводнения большое количество машин ушли под воду.

В городе работает сирена, передает Telegram-канал SHOT.

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До этого в МЧС рассказали, какие стихийные бедствия можно ожидать в 2022 году. В ведомстве подчеркнули, что на востоке России могут пройти наводнения и пожары. Однако сильной опасности нет, так как у МЧС получается заранее спланировать группировку сил и средств для минимизации последствий прогнозируемых ЧС, а также планировать превентивные мероприятия и эффективно парировать опасные риски.