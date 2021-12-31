Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наводнения и пожары: МЧС рассказало, какие стихийные бедствия можно ожидать в 2022 году

Евгений Белоусов

Общество
Наводнения и пожары: МЧС рассказало, какие стихийные бедствия можно ожидать в 2022 году
Кадр из фильма «2012: Цунами» с сайта «КиноПоиск»

Наводнения и пожары в Сибири может принести с собой 2022 год. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС.

— На территории Сибири и Дальнего Востока ожидаем ставшие почти привычными наводнения и природные пожары, — заявили в ведомстве.

Однако, отметили в пресс-службе, сильной опасности нет, так как у МЧС получается заранее спланировать группировку сил и средств для минимизации последствий прогнозируемых ЧС, а также планировать превентивные мероприятия и эффективно парировать опасные риски, передает РИА Новости.

До этого сотрудники МЧС в костюмах персонажей из сказок провели девятилетнему мальчику Егору экскурсию по пожарной части. Уточняется, что Егор мечтает стать пожарным и попросил Деда Мороза организовать ему экскурсию по пожарной части. Сотрудники МЧС сделали даже больше: девятилетний ребенок смог принять участие в тушении условного пожара и успешно справился с заданием.

Кроме того, Егору дали порулить пожарной машиной, а затем переодетые в сказочных персонажей спасатели вручили ему подарки.

Читайте также:
МЧС стихийные бедствия 2022 год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время выбрать неидеальное

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте