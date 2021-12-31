Наводнения и пожары: МЧС рассказало, какие стихийные бедствия можно ожидать в 2022 году

Кадр из фильма «2012: Цунами» с сайта «КиноПоиск»

Наводнения и пожары в Сибири может принести с собой 2022 год. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС.

— На территории Сибири и Дальнего Востока ожидаем ставшие почти привычными наводнения и природные пожары, — заявили в ведомстве.

Однако, отметили в пресс-службе, сильной опасности нет, так как у МЧС получается заранее спланировать группировку сил и средств для минимизации последствий прогнозируемых ЧС, а также планировать превентивные мероприятия и эффективно парировать опасные риски, передает РИА Новости.

До этого сотрудники МЧС в костюмах персонажей из сказок провели девятилетнему мальчику Егору экскурсию по пожарной части. Уточняется, что Егор мечтает стать пожарным и попросил Деда Мороза организовать ему экскурсию по пожарной части. Сотрудники МЧС сделали даже больше: девятилетний ребенок смог принять участие в тушении условного пожара и успешно справился с заданием.

Кроме того, Егору дали порулить пожарной машиной, а затем переодетые в сказочных персонажей спасатели вручили ему подарки.