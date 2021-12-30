Сотрудники МЧС Москвы в костюмах персонажей из сказок провели мальчику экскурсию по части

Экскурсия для детей в МЧС ЦАО / Фото: NECHAEVA

Сотрудники МЧС в костюмах персонажей из сказок провели девятилетнему мальчику экскурсию по пожарной части. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

— 29 декабря Егор посетил пожарную часть № 7, расположенную в Южном административном округе Москвы, где его уже ожидала смена караула и Дед Мороз. Пожарные сразу приняли мальчика в свои ряды и стали показывать ему технику и снаряжение, — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что Егор мечтает стать пожарным и попросил Деда Мороза организовать ему экскурсию по пожарной части. Сотрудники МЧС сделали даже больше: девятилетний ребенок смог принять участие в тушении условного пожара и успешно справился с заданием, передает агентство городских новостей «Москва».

Егор также смог порулить пожарной машиной, а затем переодетые в сказочных персонажей спасатели вручили ему подарки. Мать ребенка поблагодарила пожарных за исполнение мечты сына.

Отели в Москве тоже дарят подарки: они предоставят своим гостям ваучеры для посещения катка в центре столицы.