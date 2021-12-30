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Столичные гостиницы подготовили подарки в честь Нового года для постояльцев

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Столичные гостиницы подготовили подарки в честь Нового года для постояльцев
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, метро Площадь Революции Карта всех событий

Праздничную акцию разработали в столичном департаменте торговли и услуг и в городском Комитете по туризму, Так, отели в Москве предоставят своим гостям ваучеры для посещения катка в центре столицы. Продолжительность акции — с 31 декабря по 9 января.

В мероприятии примут участие свыше двадцати известных гостиниц в городе. Среди них The Ritz Carlton, Four Seasons, Hotel National, Radisson Collection, Mövenpick Moscow Taganskaya и многие другие.

Постояльцам предложат посетить каток на площади Революции, который организовали в рамках проведения фестиваля «Путешествие в Рождество». Здесь предусмотрены прокат коньков и все комфортные условия для пребывания горожан и туристов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Столичные частные инвесторы смогут претендовать на льготную программу поддержки при создании гостиниц или перепрофилировании существующих зданий в отели. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин 29 декабря.

Глава города отметил, что такие меры направлены на модернизацию гостиничной инфраструктуры в Москве, а в особенности на расширение номерного фонда, привлечение инвестиций в данную отрасль и эффективное использование объектов недвижимости.

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