Сергей Собянин утвердил льготную программу поддержки создания гостиниц в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичные частные инвесторы смогут претендовать на льготную программу поддержки при создании гостиниц или перепрофилировании существующих зданий в отели. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 декабря.

Глава города отметил, что такие меры направлены на модернизацию гостиничной инфраструктуры в Москве, а в особенности на расширение номерного фонда, привлечение инвестиций в данную отрасль и эффективное использование объектов недвижимости.

Так, льготы предоставят инвесторам, которые строят новые гостиницы. Однако возводимые здания должны соответствовать нескольким требованиям.

— В документах в качестве одного из основных видов разрешенного использования земельного участка под строительство должно быть указано «гостиничное обслуживание»; в течение года после ввода в эксплуатацию гостинице потребуется пройти классификацию и получить категорию «три звезды», «четыре звезды» или «пять звезд»; объект должен использоваться для ведения экономической деятельности согласно ОКВЭД 55.10 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания», также возможно заключение договоров с гостиничными операторами, — приводятся в сообщении причины для получения мер поддержки.

При этом общая площадь здания должна превышать три тысячи квадратных метров.

С подробностями программы можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий у станций Кунцевская и Славянский бульвар первой линии Московских центральных диаметров.