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Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий у двух станций МЦД

Евгений Белоусов

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Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий у двух станций МЦД
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Кунцевская Карта всех событий

Проект благоустройства территорий у станций Кунцевская и Славянский бульвар первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) был утвержден правительством Москвы. Соответствующее распоряжение в четверг, 23 декабря, подписал мэр города Сергей Собянин.

В районе станции «Кунцевская» будет возведен пешеходный переход для пассажиров через пути МЦД-1 и северный дублер Кутузовского проспекта. Будет также реконструирована прилегающая улично-дорожная сеть.

Рядом со станциями «Кунцевская» и «Славянский бульвар» планируется возвести современные остановки общественного транспорта, стоянки такси, а также парковки для велосипедов и автомобилей. От станций до остановок будут построены навесы «сухие ноги», защищающие пассажиров от дождя и снега.

Отмечается, что общая площадь благоустройства составит 128,8 гектара, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 декабря московские власти утвердили проект строительства водопровода в Троицком округе. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Согласно проекту, планируется проложить водопроводные трубы общей длиной почти четыре километра — от магистрального водовода у Калужского шоссе до водозаборных узлов «Ботаково» и «Микрорайон В». Такое решение позволит обеспечить питьевой водой более 100 тысяч граждан, проживающих не только в Троицке, но и в соседних поселениях.

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