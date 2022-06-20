Свыше 4,2 миллиона человек пострадало от наводнения в Индии

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Около 4 228 100 человек пострадало от наводнения в северо-восточной части Индии, преимущественно в штате Ассам. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Управление по борьбе со стихийными бедствиями в распространенном бюллетене.

Накануне местные власти распространяли информацию о 3,1 миллиона пострадавших. По информации региональной администрации штатов, число погибших достигло 71. Сутками ранее сообщалось о 63 жертвах.

Напомним, что на прошлой неделе в северо-восточной части Индии начались мощные муссонные ливни, из берегов вышла река Брахмапутра и ее притоки. Наиболее пострадавшими оказались штаты Ассам и Мегхалая. В настоящее время под водой оказались не менее 5137 деревень, повреждены 107 370 гектаров посевных площадей, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что 8 июня в Иркутской области в 15:25 по московскому времени произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения, как уточняется, находился на озере Байкал в 103 километрах к востоку от Иркутска. Очаг залегал на глубине десять километров. Магнитуда в эпицентре составила 8,4 балла. В городе магнитуда землетрясения составила 4,5 балла. Однако в прочих городах региона землетрясение ощущалось на уровне до пяти баллов.