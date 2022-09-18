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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Тайваня

Георгий Соланович
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Тайваня
Фото: shutterstock

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в восточной части острова Тайвань. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии в воскресенье, 18 сентября.

В Геологической службе Соединенных Штатов отметили, что эпицентр подземных толчков находился в районе Юйцзин, очаг землетрясения фиксировался на глубине около 10 километров.

В связи с катаклизмом на японском острове Миякодзима в префектуре Окинава объявили угрозу цунами. Уточняется, что высота волн в регионе может составить один метр, передает ТАСС.

Утром 18 сентября сообщалось, что на юго-западе Японии бушует тайфун «Нанмадол», почти 2,5 миллиона жителей региона получили указание эвакуироваться. Тайфуну присвоили 14-й порядковый номер. Указание об эвакуации является четвертым из пяти возможных уровней угрозы и означает рекомендацию о перемещении в безопасное место.

«Нанмадол» находится к югу от острова и движется на северо-запад. Давление в его центре составляет 925 гектопаскалей, скорость ветра — 50 метров в секунду при порывах до 70 метров.

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