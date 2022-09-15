Синоптик Леус оценил опасность циклона «Квини» для москвичей

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На Санкт-Петербург идет циклон «Квини», который принесет непогоду и дожди. Однако подобные природные явления нельзя назвать редкостью для региона. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— «Квини» — обычный циклон, который бывает в течение года десятки раз. Ничего необычного для Санкт-Петербурга в этом циклоне нет. На погоду в Москве он влияния никакого не окажет, — пояснил специалист.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «ВМ» рассказал о погоде в столице в конце недели. Он предупредил, что к выходным в столичный регион придет южный циклон. В связи с этим жителей Москвы и области может ожидать сильный дождь, который пройдет во второй половине пятницы, 16 сентября. Согласно прогнозу, суббота пройдет без каких-либо значительных осадков, температура воздуха будет держаться на отметке плюс 16–17 градусов. А вот в воскресенье ситуация вновь изменится.

Также синоптик назвал дату прихода бабьего лета в столицу. По его словам, потепления в Москве можно ждать в начале третьей декады сентября. Он пояснил, что к потеплению приведут «подвижки в изменении атмосферной циркуляции».