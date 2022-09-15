Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик Леус оценил опасность циклона «Квини» для москвичей

Араз Салехов

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Общество
Синоптик Леус оценил опасность циклона «Квини» для москвичей
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На Санкт-Петербург идет циклон «Квини», который принесет непогоду и дожди. Однако подобные природные явления нельзя назвать редкостью для региона. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— «Квини» — обычный циклон, который бывает в течение года десятки раз. Ничего необычного для Санкт-Петербурга в этом циклоне нет. На погоду в Москве он влияния никакого не окажет, — пояснил специалист.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «ВМ» рассказал о погоде в столице в конце недели. Он предупредил, что к выходным в столичный регион придет южный циклон. В связи с этим жителей Москвы и области может ожидать сильный дождь, который пройдет во второй половине пятницы, 16 сентября. Согласно прогнозу, суббота пройдет без каких-либо значительных осадков, температура воздуха будет держаться на отметке плюс 16–17 градусов. А вот в воскресенье ситуация вновь изменится.

Также синоптик назвал дату прихода бабьего лета в столицу. По его словам, потепления в Москве можно ждать в начале третьей декады сентября. Он пояснил, что к потеплению приведут «подвижки в изменении атмосферной циркуляции».

Москва Осень Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте