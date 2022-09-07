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Названа дата прихода бабьего лета в Москву

Анастасия Колоскова
Араз Салехов

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Названа дата прихода бабьего лета в Москву
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Начало сентября принесло в Москву сильное похолодание, однако уже к концу месяца москвичей порадует долгожданное потепление. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он уточнил, что потепления в столице можно ждать в начале третьей декады сентября.

— С высокой вероятностью в Москве будет бабье лето с 20 по 25 сентября, — отметил синоптик.

Он пояснил, что к потеплению приведут «подвижки в изменении атмосферной циркуляции».

В первую половину сентября погода останется прохладной. Температура воздуха не превысит 10–15 градусов, констатировал собеседник «ВМ».

При этом самым теплым днем текущей недели в столице Шувалов назвал пятницу, 9 сентября. Он уточнил, что в этот день воздух прогреется до плюс 16–18 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь считает, что сентябрь в столице ожидается прохладным и без классического бабьего лета. По его словам, подобное стоит связывать с тем, что в городе выпадет на 10–20 процентов меньше положенного количества осадков.

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