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Синоптик Тишковец: Сентябрь в столице ожидается без классического бабьего лета

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Синоптик Тишковец: Сентябрь в столице ожидается без классического бабьего лета
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сентябрь в столице ожидается прохладным и без классического бабьего лета. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Осень, опережая климатический календарь на 20 суток, мощно вступила в свои права в первый же день сезона. Отметившись полярным вторжением, погода будет сохранять прохладный почерк в течение всего сентября. Среднемесячная температура воздуха вряд ли сумеет соответствовать многолетней норме и окажется на градус ниже положенного, — рассказал он.

При этом осадков в городе выпадет на 10-20 процентов меньше положенного, поэтому рассчитывать на классическое бабье лето не стоит. Сентябрь уже не согреет жителей Центральной России теплом, отметил синоптик в своем Telegram-канале.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в европейской части России может выпасть снег 1 сентября. По его словам, снег может выпасть в Архангельской области. В Москве зимних осадков не стоит ожидать, однако в этот день наступит непривычно холодная погода.

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