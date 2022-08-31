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«Всего 8 градусов»: метеоролог Шувалов рассказал, ждать ли москвичам снега 1 сентября

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Всего 8 градусов»: метеоролог Шувалов рассказал, ждать ли москвичам снега 1 сентября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В европейской части России может выпасть снег 1 сентября. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, снег может выпасть в Архангельской области. В Москве зимних осадков не стоит ожидать.

— В первый осенний день может выпасть снег на севере или востоке Архангельской области. В столице снега точно не будет, — заявил Шувалов.

Синоптик рассказал, что в Москве наступит непривычно холодная погода 1 сентября:

— Сейчас предельно ясно, что идет уменьшение облачности. Она будет становиться с каждым часом все меньше и меньше. Скорее всего, будет малооблачная ночь, что приведет к сильному выхолаживанию. Температура понизится до непривычно низких значений 1 сентября. Завтра утром будет всего лишь 8 градусов выше нуля. А днем облачность начнет нарастать, солнце не успеет прогреть воздух. За счет этого в столице будет не выше 15 градусов тепла.

Ранее синоптик Леонид Старков назвал самый холодный день сентября в Московском регионе. Наиболее прохладный день прогнозируют 30 сентября: ожидается всего 2 градуса тепла. Теплее всего в дневные часы будет 8 сентября, когда температура поднимется до плюс 21 градуса.

Кроме того, по-настоящему ясных дней, согласно предварительному прогнозу, в сентябре не будет вообще. Особенно сильные ливни могут пройти 9, 12, 19 и 27 сентября. Самыми холодными ожидаются ночи на 29 и 30 сентября, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье опустятся до отметки плюс 1 градус.

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