Синоптик назвал самый холодный день сентября в Московском регионе

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В первый месяц осени Московский регион в основном ожидает погода с переменной облачностью. Об этом сообщил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в среду, 31 августа.

По-настоящему ясных дней, согласно предварительному прогнозу, в сентябре не будет вообще. По предварительным прогнозам синоптиков, почти три недели месяца будут дождливыми.

Особенно сильные ливни могут пройти 9, 12, 19 и 27 сентября. Самыми холодными ожидаются ночи на 29 и 30 сентября, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье опустятся до отметки плюс 1 градус.

Наиболее прохладный день прогнозируют 30 сентября: ожидается всего 2 градуса тепла. Теплее всего в дневные часы будет 8 сентября, когда температура поднимется до плюс 21 градуса, передает РИАМО.

Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров в Томской, Новосибирской и Омской областях в первые дни осени поднимутся выше отметки плюс 30 градусов, что является отклонением от нормы. Кроме того, жаркая погода ожидается в Челябинской и Свердловской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, передает Nation News.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве уже в ближайшие дни ожидается резкий переход в «глубокую осень». При этом потепления, которое принято называть бабьим летом, в начале сентября ожидать не стоит.