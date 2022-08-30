«Давайте ежиться и мерзнуть»: москвичам пообещали глубокую осень в начале сентября

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В Москве уже в ближайшие дни ожидается резкий переход в «глубокую осень», при этом потепления, которое принято называть бабьим летом, в начале сентября ожидать не стоит. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 30 августа.

По его словам, синоптики допускают приход бабьего лета, однако не в начале осени.

— По первоначальным расчетам бабье лето прогнозируется, но в начале месяца ждать его не стоит. <...> Бабье лето наступает после холодной, некомфортной погоды. Так вот, для того чтобы было бабье лето, сначала нужно хорошенько промерзнуть, продрогнуть и только потом получить удовольствие. Так вот, давайте пока ежиться и мерзнуть, — заявил Вильфанд в беседе с «Известиями».

Во вторник, 30 августа, в столичном регионе ожидаются переменная облачность и температура воздуха до 29 градусов выше нуля. Атмосферное давление в предстоящий вторник составит 742 миллиметра ртутного столба.

В центральной части России 2 сентября ожидается резкое похолодание. Температура воздуха опустится до 16–18 градусов. Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала «Вечерней Москве», как метеозависимым людям пережить резкий перепад температуры.