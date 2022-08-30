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До 29 градусов тепла пообещали москвичам и гостям столицы 30 августа

Егор Провоторов

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До 29 градусов тепла пообещали москвичам и гостям столицы 30 августа
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 30 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность и температура воздуха до 29 градусов выше нуля, сообщили в российском Гидрометцентре.

— Переменная облачность. По области местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов тепла, по области — от 24 до 29 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, — говорится в сообщении, размещенном на официальном портале Гидрометцентра РФ.

Синоптики подчеркнули, что атмосферное давление в предстоящий вторник составит 742 миллиметра ртутного столба.

Накануне в пресс-службе центра погоды «Фобос» сообщили, что с приходом осени в столичном регионе значительно похолодает. Самые мощные похолодания ожидаются в конце второй и третьей декад сентября.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в День знаний, 1 сентября, в столичный регион придет прохладная погода, местами могут пройти дожди. В Москве столбики термометров днем поднимутся до 12–14 градусов тепла, в ночное время — до плюс 7–9.

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