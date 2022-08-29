Синоптики предупредили о «мощных похолоданиях» в Москве во второй половине сентября

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С приходом сентября в столице будут значительно усиливаться похолодания. Об этом сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос» в понедельник, 29 августа.

— В Москве только в начале месяца средняя температура будет близка к многолетним значениям. А самые мощные похолодания ожидаются в конце второй и третьей декад. Вот такой освежающий эффект после знойного августа — говорится в сообщении.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в День знаний, 1 сентября, в столичный регион придет прохладная погода, местами могут пройти дожди. в Москве столбики термометров днем поднимутся до 12–14 градусов тепла, в ночное время — до плюс 7–9.

Кроме того, синоптик рассказал, что первый день осени принесет в Москву похолодание, которое продлится всю первую декаду месяца. Вильфанд не исключил прихода в столичный регион бабьего лета, однако подчеркнул, что этого точно не произойдет в первые десять дней осени.

К 1 сентября влияние антициклона на столичный регион прекратится, и температура воздуха пойдет на спад. О том, какая температура воздуха ожидается в первый учебный день и есть ли вероятность дождя, — в материале «Вечерней Москвы».