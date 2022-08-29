Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в столице в первой декаде сентября

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Первый день осени принесет в Москву похолодание, которое продлится всю первую декаду месяца. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В первой декаде сентября ждать значительного повышения температуры не стоит, Москва будет находиться в антициклональном режиме, в холодной его части, — рассказал эксперт.

Он не исключил прихода в столичный регион бабьего лета, однако подчеркнул, что этого точно не произойдет в первые десять дней осени.

По словам синоптика, похолодание в Москве будет резким. Уже 1 сентября температура воздуха упадет сразу на 15–17 градусов — до отметки плюс 12–14. При этом он подчеркнул, что подобные значения ниже климатической нормы для начала сентября, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что поступление смога и запаха гари в столицу, несмотря на локализацию очагов горения в Рязанской области, связано с усилением юго-восточного ветра. Однако в среду, 31 августа, запах гари исчезнет из Москвы.