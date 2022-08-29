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«Смена ветров»: Синоптик Шувалов рассказал, когда запах гари исчезнет из Москвы

Араз Салехов

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«Смена ветров»: Синоптик Шувалов рассказал, когда запах гари исчезнет из Москвы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Поступление смога и запаха гари в столицу, несмотря на локализацию очагов горения в Рязанской области, связано с усилением юго-восточного ветра. Однако в среду, 31 августа, запах гари исчезнет из Москвы. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В среду, 31 августа, запах гари исчезнет из Москвы. Осталось подождать 36–40 часов. Завтра уже стоит ожидать смену ветров, появится западная составляющая ветров, сменив юго-восточное направление. 31 августа ожидается переход на северный и северо-западный. В связи с этим 1 сентября у нас очень сильное похолодание. Никакой гари мы уже не почувствуем к тому моменту, — подытожил эксперт.

Помимо этого, Шувалов дал прогноз погоды на 1 сентября. По его словам, 1 сентября придется перейти на осенний гардероб, так как в этот день прогнозируется значительное понижение температуры в сравнении с последними неделями лета.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему в Москву продолжает поступать смог.

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