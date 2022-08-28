Тишковец объяснил, почему в Москву продолжает поступать смог

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Поступление смога и запаха гари в столичный регион, несмотря на локализацию очагов горения в Рязанской области, связано с усилением юго-восточного ветра. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, после того как пожар потушен, места гари начинают тлеть, усиливая выброс вредных аэрозольных газовых смесей в воздух:

— Смог идет к нам в связи с тем, что у нас усилился юго-восточный ветер в Москве, который поступает как раз со стороны Рязанской области. Дело в том, что потушенный очаг еще сильнее выбрасывает в воздух всевозможные канцерогены, в некоторых случаях в 30 раз активнее, чем даже при горении. Поэтому подобные рецидивы повторяются.

Эксперт отметил, что на данный момент около десяти метеостанций Москвы сообщают о том, что поступление смога продолжится вплоть до первых грозовых дождей в столице, которые, по словам эксперта, начнутся уже с 29 августа.

28 августа в городе все еще сохраняется запах гари, который появился вечером днем ранее. При этом в центре города наблюдается легкая дымка, а в воздухе ощущается легкая взвесь. В связи с этим в столичном регионе до вечера 29 августа продлен «оранжевый» уровень опасности.