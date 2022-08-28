Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тишковец объяснил, почему в Москву продолжает поступать смог

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Тишковец объяснил, почему в Москву продолжает поступать смог
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Поступление смога и запаха гари в столичный регион, несмотря на локализацию очагов горения в Рязанской области, связано с усилением юго-восточного ветра. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, после того как пожар потушен, места гари начинают тлеть, усиливая выброс вредных аэрозольных газовых смесей в воздух:

— Смог идет к нам в связи с тем, что у нас усилился юго-восточный ветер в Москве, который поступает как раз со стороны Рязанской области. Дело в том, что потушенный очаг еще сильнее выбрасывает в воздух всевозможные канцерогены, в некоторых случаях в 30 раз активнее, чем даже при горении. Поэтому подобные рецидивы повторяются.

Эксперт отметил, что на данный момент около десяти метеостанций Москвы сообщают о том, что поступление смога продолжится вплоть до первых грозовых дождей в столице, которые, по словам эксперта, начнутся уже с 29 августа.

28 августа в городе все еще сохраняется запах гари, который появился вечером днем ранее. При этом в центре города наблюдается легкая дымка, а в воздухе ощущается легкая взвесь. В связи с этим в столичном регионе до вечера 29 августа продлен «оранжевый» уровень опасности.

Рязанская область Евгений Тишковец Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте