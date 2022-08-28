Резкий запах гари в Москве сохранился 28 августа

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице сохраняется запах гари, который появился вечером днем ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в воскресенье, 28 августа.

В центре города наблюдается легкая дымка, а в воздухе ощущается легкая взвесь, передает агентство.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что запах гари, который ощущается в столичном регионе из-за лесных пожаров в Рязанской области, не опасен для здоровья.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что исследования проб воздуха Москвы с 26 августа по 27 августа показали, что концентрация загрязняющих веществ в целом не превысила допустимых значений.

В общей сложности специалисты за период с 18 по 27 августа провели 309 выездов, отобрали 2834 пробы и провели 2834 исследования атмосферного воздуха.

Жителям Москвы из-за смога, который пришел в город из-за лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях, рекомендуется не выходить из дома, держать окна закрытыми, регулярно проводить влажную уборку и пользоваться кондиционером. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.